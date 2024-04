La Francesco Francia ritrova il sorriso Battuta d’arresto per l’Sg Fortitudo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) È sempre nel segno delle reggiane il weekend della poule playoff del campionato di serie C, con i successi delle capolista Reggio Emilia e Scandiano a lasciare invariato il gruppo di testa. Dalle retrovieil referto rosa ladi coach Mondini, che liquida una Virtus Medicina in difficoltà (quarto ko consecutivo) e si prende così il terzo posto in solitaria. Nella poule playout momento propizio per le bolognesi Cmo Ozzano (girone P1) e Molinella (P2), rispettivamente alla terza e alla nona vittoria consecutiva e al primo posto nei propri raggruppamenti. Nel girone P3 rallenta invece, fermata a domicilio da Montecchio: ne approfitta il Cvd Casalecchio, che espugna Ferrara e si allontana dall’ultimo posto in classifica, distante quattro lunghezze. Nel fine ...