Karate - medaglie e emozioni ai Campionati Italiani Under 21 e Master a Ostia | i risultati

(Di lunedì 29 aprile 2024)– Sono terminati, nella giornata del 28 aprile, i21 edial PalaPellicone diLido. Sono state assegnate numerosee tante sono state levissute sui tatami lidensi. Di seguito tutti i– Fonte Fijlkam – fijlkam.it Le gare del 26 aprile Nei 50 kg ha prevalso Veronica Vitali della Forza e Costanza Brescia (già argento agli Assoluti 2024), battendo in finale Asia De Falco, seconda. Terze Emma Colletti e Ludovica Legittimo. Nei 68 e nei +68 kg, invece, le nuove campionesse d’Italia sono Anna Pia Desiderio dello Shirai Club e Asia Pergolesi delle Fiamme Gialle. Quest’ultima, vicecampionessa italiana in carica, ha battuto in finale Martina Leidi, ...

