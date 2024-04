Juan Jesus è il monumento del disastro Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 aprile 2024) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 34° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Seconda stella. La festa grande in Piazza Duomo finirà presto. I Suninter vincono un campionato al quale paradossalmente non dovevano essere manco iscritti. Se il campionato italiano fosse una cosa seria. 550 milioni.di debiti. Un’enormità. Ma il campionato italiano è dolce e permissivo, si sa. Consente tante cose. Consente – ad esempio – l’iscrizione della Vecchia, dopo che la Vecchia ha ufficialmente truffato Cristiano Ronaldo. E con Ronaldo ha truffato il campionato. Finita la festa, in casa Inter si dovrà badare al resto. La latitanza del presidente. La resa dei conti. La disastrata situazione societaria potrebbe convincere Zhang alla cessione del club. Oppure allo smantellamento della rosa. Thuram, Bastoni, Barella hanno molto mercato in Europa. E potrebbero da soli sistemare le casse nerazzurre. La vittoria sul ...