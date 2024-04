Israele - Hamas apre ad accordo Gaza | 13 palestinesi uccisi in raid a Rafah

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 aprile 2024) La delegazione israeliana sarebbe stata invitata a partecipare ai colloqui del Cairo in parallelo con la squadra di“per accelerare il processo”. Telefonata Bide-Netanyahu, Blinken in Medio Oriente Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro Benjamin Netanyahu hanno parlato dei negoziati in corso per la conclusione di unsulla