Isola dei Famosi sondaggi 29 aprile | il nome dell’eliminato di stasera

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’dei2024 è stata tutt’altro che fortunata. I ritiri sono infatti molteplici, a iniziare da quello di Tonia Romano che non è nemmeno sbarcata in Honduras, per finire con quello in aperta polemica di Pietro Fanelli che ha deciso di lasciare Cayo Cochinos in aperta lite con i compagni. E così, dopo che Vladimir Luxuria aveva sperato in un’edizione senza addii, sono stati invece diversi i concorrenti che hanno deciso di interrompere il gioco in anticipo per tornare in Italia.deidel 29: chi sarà eliminato Il televoto è stato annullato a seguito del ritiro di Pietro Fanelli, che ha deciso di tornare in Italia dopo l’ennesimo diverbio con i compagni, quindi tutto sarà deciso dalla diretta del 29commentata dagli ...