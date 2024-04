Isola dei Famosi - chi è il preferito della 3^ settimana – RISULTATI

Borsa 29 aprile pronta al rialzo dopo la chiusura delle contrattazioni in Asia e le scintille del Nasdaq - Venerdì il Nasdaq ha visto Alphabet in rialzo di quasi il 10%. In Asia il dollaro è salito oltre 160 yen per la prima volta dal 1990 ...

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Vittorio e Matilde tremano per la vendetta di Tancredi - Cosa succederà nelle nuove puntate della soap italiana di Rai Uno Scopriamo le anticipazioni della nuova settimana dal 29 aprile al 3 maggio ...

Gli italiani non sono più un popolo di risparmiatori (e perché c’entra l’invecchiamento) - La tendenza italiana a risparmiare sempre di meno è strutturale. Secondo gli scenari considerati probabili dall’Istat il numero di over-60 crescerà del 23% nei prossimi vent’anni e il numero di person ...

