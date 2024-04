Intercettazioni - non ne posso più dell’accanimento terapeutico del deputato Enrico Costa!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ma basta! Non nepiù di questo accanimentoposto in essere daldi Azioneverso lee i trojan. Costui, con la compiacenza di Forza Italia e Lega, un giorno sì e l’altro pure tenta di distruggere quel che due galantuomini siciliani costruirono: i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’intento è chiarissimo: togliere ai magistrati e alla polizia giudiziaria gli strumenti indispensabili per scoprire la corruzione e i reati contro la Amministrazione pubblica. Sono anni che la fobia dellescorre nel Dna di alcuni politici. E’ più forte di loro, pretendono di “aggiustarsi le sportine proprie” e di consentire ai traditori di delinquere a piacimento, e non essere scoperti. E mi meraviglio come la ...