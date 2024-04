Inter - Sensi | Ringrazio i tifos - vicini a me anche nei momenti più bui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Stefano, centrocampista dell’, è in scadenza di contratto a giugno e quest’anno, tra un mancato trasferimento al Leicester, infortuni e poco spazio, si è visto raramente in campo con la casacca nerazzurra. Sole tre presenze nella stagione 2023/24 per, all’dal settembre 2020, arrivato dal Sassuolo per 25 milioni. Il mediano di Urbino ha comunque festeggiato lo scudetto e la seconda stella con i compagni, che lo hanno sempre fatto sentire parte del gruppo: “Abbiamo urlato, abbiamo cantato, abbiamo saltato e ci siamo goduti fino in fondo questo traguardo”, dice in un post sul suo profilo Instagram. Dopodiché i ringraziamenti nei confronti deii che lo hanno sempre motivato ad andare avantineidifficili: “Volevo ringraziarvi uno ...