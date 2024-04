Inopportuna - il solito pianto della sinistra | caos sulla convocazione di Emiliano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il presidenteregione Puglia Micheleritiene «» per motivi politici lain commissione Antimafia, ma laarriva comunque per il 2 maggio alle 10,30. La lettera nella quale il governatore spiega i motivi dell'inopportunità dell'audizione - vista l'attuale situazione politica a livello regionale - è stata letta stamani in commissione dalla presidente Chiara Colosimo.aveva ricevuto un ventaglio di cinque date possibili per essere audito. Le prime tre, come richiesto anche dal Pd, erano proposte per la settimana prossima, ma il governatore aveva detto di non poter partecipare per la concomitanza del voto di sfiducia. Quindi gli sono state date opzioni per il 30 aprile e il 2 maggio. Il 24 aprile scorso, in serata, ...