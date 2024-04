Info-op russe e cinesi Le preoccupazione delle spie Usa in vista delle elezioni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 aprile 2024) La Russia è “in cima alla lista dei pensieri” quando si tratta dirmation operation e sicurezza elettorale. Agarlo nei giorni scorsi, a poche settimane dallenell’Unione europea, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, è stata Avril Haines, direttrice dell’Intelligence nazionale degli Stati Uniti, ovvero l’organismo che supervisione l’attività18 agenzie americane. Aines, già vice consigliera per la sicurezza nazionale e vice direttrice della Cia durante le amministrazioni Obama, è intervenuta al Global Security Forum 2024 organizzato dal Center for Strategic and International Studies con il supporto di Leonardo DRS. Mosca è impegnata inrmation operation contro gli Stati Uniti “da decenni”, ha dichiarato Hainesgando le caratteristiche ...