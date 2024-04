Indiani sorride | | Ci abbiamo creduto fino all’ultimo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) È stato un finale al cardiopalma quello di Arezzo-Sestri Levante, epilogo perfetto di una buonissima prima stagione dal ritorno tra i professionisti. L’Arezzo si prende l’intera posta contro il Sestri Levante con un gol di Risalitituffo e pesca la Juventus Next Gen in trasferta al primo turno. Sono quindi 53 i punti totalizzati al termine della stagione regolare, grazie a un girone di ritorno caratterizzato da un miglioramento sotto tutti i punti di vista. Questa l’idea del tecnico amaranto Paolo: "La cosa più bella è l’ottavo posto e i 53 punti conquistati, un gran risultato.alla vittoria contro una squadra che gioca bene a calcio e che è venuta qua senza regalare nulla". Adesso, per passare al turno successivo occorre vincere ...