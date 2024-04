Incontro a Fivizzano con il senatore La Pietra su agricoltura e sovranità alimentare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Sabato alle 10.30 in sala di rappresentanza della Pubblica Assistenza diarriva ilPatrizio Ladi Fratelli d’Italia sottosegretario all’e alla, fucus sull’attività del Governo nel comparto agricolo. Ci saranno l’onorevole Alessandro Amorese, l’avvocato Marco Guidi presidente provinciale di Fratelli d’Italia, l’avvocato Umberto Zangani, vicepresidente provinciale e responsabile per la Lunigiana del partito, Bruno Quieti, responsabile provinciale del settore, Giuseppe Oddoni, responsabile comunale del partito. "Sarà possibile - dicono i referenti della Lunigiana - avere info ad esempio sulla peste suina africana, sulla proliferazione della selvaggina in modo esponenziale e avere notizie sulla modifica ...