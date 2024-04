(Di lunedì 29 aprile 2024) Coreglia (Lucca), 29 aprile 2024 – Bruttostradale questa mattina, 29 aprile, intorno alle 5,30, in un luogo purtroppo piuttosto conosciuto per essere di frequente teatro di piccoli e grandi sinistri: il pericoloso incrocio tra il comune di Coreglia e Borgo a Mozzano, dove ilproveniente daldisi immette sulla via Lodovica, Coinvolti due mezzi, un furgone Peugeot e una Opel Astra Station Wagon. Il furgone in uscita dalè stato urtato dalla Opel proveniente da Lucca e l’impatto è stato tanto violento da provocare il ribaltamento del piccolo furgone di una azienda edile locale. Sul posto si sono immediatamente diretti sia una ambulanza della Misericordia del Barghigiano sia una squadra dei vigili del fuoco della sede distaccata di Castelnuovo di Garfagnana, che ...

incidente al ponte di Calavorno, due feriti. Traffico in tilt per un’ora - Scontro questa mattina alle 5,30 tra un furgone e un'auto sulla via Lodovica. Per fortuna i due conducenti non sono gravi ...

Lucca: scontro tra auto a Coreglia Antelminelli. Due feriti - COREGLIA ANTELMINELLI (LUCCA) – incidente stradale stamattina, 29 aprile 2024, in provincia di Lucca. Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in località ponte di Calavorno a Coreglia Antelminel ...

