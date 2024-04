Incassi - Zendaya regina con Challengers a 1 milione 440mila

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Sarà l'effetto Sinner oppure la bravura dio ancora il talento del regista Luca Guadagnino ma, storia di tennis e intrecci tra passato e presente, conquista il box office italiano nel week end con 1240mila di(quasi 1in 5 giorni) e una media di 2.305 euro in 538 cinema. Al secondo posto Confidenza di Daniele Luchetti con Elio Germano ha invece incassato quasi 701mila euro con una media di 1.761 euro in 398 cinema, per un complessivo di 782mila. Scivola dalla vetta al terzo posto il biopic Back to Black su Amy Winehouse con Marisa Abela che ha guadagnato altri 610mila euro per un totale di 1701mila in 15 giorni. Scende dalla terza alla quarta piazza il quarto capitolo di Ghostbusters, Minaccia Glaciale, che ...