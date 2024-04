In Scozia si dimette il primo ministro Humza Yousaf

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ilscozzesesi è dimesso per evitare un doppio voto di sfiducia nel parlamento locale, dove il suo partito è in difficoltà. Leggi

Il primo ministro scozzese Humza Yousaf si è dimesso per evitare un doppio voto di sfiducia nel parlamento locale, dove il suo partito è in difficoltà. Leggi Continua a leggere>>

Ex Ilva, quale futuro Due forni elettrici (al via i lavori nel 2025) e il ripristino di due altiforni. Il piano - Il futuro prossimo dell’ex Ilva sono il ripristino degli altiforni 1 e 2, la manutenzione dell’altoforno 4, la messa in cantiere, nel primo semestre del prossimo anno, di due nuovi ...

Continua a leggere>>

Il Governo prepara il nuovo "decreto del primo maggio". Oggi sul tavolo del Cdm - Previste disposizioni per favorire l'avvio di nuove attivita', distinte per il Centro-Nord e per il Mezzogiorno ...

Continua a leggere>>

Fassino, il caso del profumo rubato arriva in Procura: sei testimoni inguaiano l’ex ministro - Ci sono sei dipendenti del duty free dell’aeroporto di Fiumicino che, sentiti dalla polizia come testimoni, confermerebbero le accuse - contenute nella denuncia sporta dalla ...

Continua a leggere>>