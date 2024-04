In manette la banda del ketchup | così derubavano gli anziani agli sportelli bancomat

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 aprile 2024) Milano – La polizia ha arrestato unadi 5 sudamericani specializzati nei furti ai danni divicino. Tra le tecniche utilizzate dai cinque di età compresa tra i 29 e 41 anni, tra i quali ci sono due donne, quella delspruzzato addosso alle vittime che poi venivano derubate con la scusa di aiutarle a ripulirsi. L’appostamento I poliziotti, mercoledì mattina 24 aprile, hanno notato i cinque che si aggiravano in piazza Oberdan in modo sospetto: dopo essersi divisi il bottino di un colpo, avevano lasciato un portafogli in un cestino dei rifiuti. Il gruppo si era quindi mosso verso viale Regina Giovanna fino a arrivare in un sportellodi piazza Santa Francesca Romana, dove un anziano stava effettuando un prelievo. ...