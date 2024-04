Il Viminale spiega | perché scrivere Giorgia non invalida il voto

(Di lunedì 29 aprile 2024) Non ci voleva poi un genio per capirlo, e neanche un giornalista di Repubblica. La richiesta di Meloni agli elettori di indicare alle Europee la preferenza scrivendo solo il nome proprio () è pienamente legittima. Non solo lo prevede la legge, al netto di possibili ricorsi che in Italia sono possibili anche all’anagrafe quando si registra il figlio al primo vagito. Ma lo specificano anche le regole inviate dalai presidenti di seggio. Lo fanno sapere fonti del Ministero dell’Interno.” in luogo del nome completo o solo Meloni non invaliderà ilcome ipotizzavano i giuristi cui ha dato la caccia Repubblica pur di inventarsi qualcosa. Nel manuale, infatti, tra i casi divalido viene indicato anche quello che vede la preferenza al candidato ...

