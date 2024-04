Il totoallenatore del Napoli - gli aggiornamenti

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il prossimo allenatore del: di seguito alcune righe tratte dal sito www.sportmediaset.mediaset.it. Antonio Conte o Stefano Pioli? Stefano Pioli o Antonio Conte? In casaregna l’indecisione su quello che sarà l’allenatore della prossima stagione”. Il tecnico salentino Il tecnico pugliese sarebbe il grande colpo per rilanciare gli azzurri dopo un’annata a dir poco deludente, ma Aurelio de Laurentiis avrebbe ancora qualche dubbio”. Il presidente del… Che potrebbe essere dissipato nei prossimi giorni, quando il presidente dovrebbe incontrare proprio Conte. In particolare, ADL si aspetta che l’ex tecnico di Juve e Inter confermi la sua disponibilità a ricostruire, potendo puntare su un budget importante, ma non illimitato visto che si dovrà rinunciare agli introiti della Champions League. Il ...

L’edizione odierna di Repubblica scrive del Napoli e del futuro della panchina azzurra. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano, sarebbero poche le speranze di vedere Antonio Conte sulla panchina partenopea la prossima stagione. Il mister attualmente in pole position per la panchina del ... Continua a leggere>>

MERCATO - Quote in discesa per Pioli a napoli: per i bookie più lontane le opzioni Conte e Italiano - Come riporta AgiproNews, non finisce il periodo negativo del napoli, fermato sul pari nel finale dalla Roma, con i campani che vedono sfumare una vittoria che al Maradona manca ormai dallo scorso 3 ma ...

Continua a leggere>>

Calaiò scrive un messaggio a Conte: "Viene a riportare l'entusiasmo a napoli, so che puoi farlo" - Emanuele Calaiò ha inviato un messaggio ad antonio Conte scrivendo un commento su Instagram all'ex allenatore del Siena.

Continua a leggere>>

Il Mattino - ADL vira verso Conte: in settimana l'incontro decisivo - Aurelio De Laurentiis è ancora indeciso se ingaggiare o meno antonio Conte. Eppure, secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Mattino, il patron del napoli e il tecnico leccese si ...

Continua a leggere>>