Il signore degli anelli arriva su Audible - imperdibile con l' offerta di primavera

Questa estate la celebre trilogia colossal fantasy Il Signore degli Anelli di Peter Jackson farà il suo ritorno sul grande schermo in una versione completamente nuova ed estesa . Si tratta di un evento unico poiché è la prima volta che le edizioni integrali del Signore degli Anelli in 4K vengono ... Continua a leggere>>

Finn Wolfhard, Mike di Stranger Things, ha svelato di non sapere come finirà Stranger Things 5, ma che spera si opti per un finale in “stile Signore degli Anelli”. Nonostante le riprese si siano protratte per diverse settimane dall’inizio dei lavori a gennaio, Wolfhard ha rivelato che lui e il ...

Continua a leggere>>