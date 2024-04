Il Prefetto incontra i nuovi Maestri del lavoro bergamaschi | Siete un esempio per i giovani

Sottoscritti in Prefettura i patti per la sicurezza. Ora i sindaci aspettano i soldi - Migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma d’illegalità, favorendo l’impiego delle forze dell’ordine, prevenire e contrastare i furti attraverso l’installazione di nu ...

Oltre mille taniche di rifiuti chimici: "Rimuovetele dalla ditta in fallimento" - "Voglio siano rimosse le taniche nell’area dell’azienda chimica in fallimento per scongiurare un possibile danno ambientale". È il chiaro pensiero del sindaco Elia bergamaschi (nella foto) per la zona ...

