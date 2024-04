Il Napoli che è stato e quello che è | parla Claudio Onofri

(Di lunedì 29 aprile 2024) Hato anche del, opinionista ed ex calciatore del Genoa, a Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue parole rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “Ilavrebbe strameritato i tre punti contro la Roma, ma gli errori individuali in difesa sono da rimarcare. Marcare a zona è la contraddizione stessa del ruolo, ma mentalmente ilsta mancando tanto dietro”. La decadenza del. E su Di Lorenzo… “La classifica ed il gioco raccontano una decadenza degli azzurri, alla quale è difficile trovare motivi davvero spiegabili. Di Lorenzo scavalcato dai compagni? Parto dache ho letto. La premessa è che i ritiri ormai sono inutili, quindi capisco i giocatori. Al capitano però va dato ragione, sta ...

‘Legends-Ci vediamo a Napoli ’: nell’ottava puntata della seconda edizione andata in onda mercoledì 3 aprile è intervenuto anche Claudio Pellegrini . Ha vestito la casacca partenopea in due periodi diversi: nell’anata 1978-’79 e poi dal 1980 al 1984. Di seguito le sue dichiarazioni. “C’è troppa ... Continua a leggere>>

Onofri: "La storia di Di Lorenzo non sarebbe mai venuta fuori con Giuntoli e Spalletti" - claudio Onofri, ex calciatore, oggi opinionista e osservatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo.

Continua a leggere>>

Calciomercato napoli News/ Per David c’è la concorrenza inglese, ipotesi Retegui (oggi 29 aprile 2024) - Calciomercato napoli News, ultime notizie oggi lunedì 29 aprile 2024: per sostituire Osimhen resta in pole Jonathan David ma la Premier League pressa.

Continua a leggere>>

IL PARERE - Onofri: "Retegui sarebbe utilissimo al napoli, ma con Osimhen c'è un abisso" - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto claudio Onofri, opinionista ed ex Genoa: “Il napoli avrebbe strameritato i tre punti contro la Roma, ma gli errori individ ...

Continua a leggere>>