Il murale dedicato a Senna Inaugurata l’opera di Pierotti

(Di lunedì 29 aprile 2024) C’è di nuovo il tocco della Piccola Atene dietro il commosso ricordo del pilota brasiliano di Formula 1 Ayrton, scomparso 30 anni fa durante il Gp di Imola. E anche stavolta la firma è dell’artista pietrasantino Stefano, che già allora aveva realizzato una scultura perpoi donata e posizionata all’altezza della maledetta curva del Tamburello, dove il pilota perse la vita a soli 34 anni. Il nuovo tributo diè stato inaugurato sabato sempre a Imola, ma stavolta lontano dagli ambienti sportivi. Si tratta del grande“Saudade: il volto di”, montato sulla parete dell’edificio Acer, in via Cenni 10. "Ho donato il pannello alla città di Imola – spiega l’artista – esprimendo il desiderio chevenisse installata in un contesto ...