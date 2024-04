Il gip scarcera il ragazzo accusato di apologia della shoah - è dispiaciuto e deve studiare

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 aprile 2024) AGI - Il gip Massimo Baraldo hato e disposto l'obbligo di dimora a Milano nei confronti di Moustafà Khawanda, il 29enne messo ai domiciliari nei giorni scorsi per propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all'odio razziale e religioso, aggravate dall'. Nel provvedimento letto dall'AGI il giudice scrive che l'indagato nell'interrogatorio di garanzia "è apparsoe disponibile a rivalutare criticamente le proprie affermazioni e azioni" fornendo delle "giustificazioni in merito al reato connesso ricondotto al particolare stato psicofisico di ansia e tensione in cui si trovava il 7 ottobre 2023 dopo le prime cruente azioni di rappresaglia dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza e ha negato di voler andare in Palestina a combattere". "Stante ...