Il gioiello verde nel cuore di Trastevere | il posto ideale per immergersi nella natura senza allontanarsi dalla città

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 29 aprile 2024) Neldi, a pochi passi dal Gianicolo, si trova l’Orto Botanico di Roma, uno dei più importanti orti d’Europa. Leggi anche: — Atroverai una fontana davvero particolare, quando ci passi davanti osservala attentamente Con oltre 3000 specie, l’Orto Botanico rappresenta una vera e propria oasi incastonata tra le mura della. L’Orto Botanico di Roma: cosa poter ammirare Si tratta di uno spazio dove potersi perdere tra le infinite bellezzeli che ospita da secoli. Con 12 ettari di, l’Orto, fa parte dei Musei della Sapienza Università di Roma ed è un punto di riferimento per la ricerca scientifica, per la conservazione del mondo vegetale e per l’educazione ambientale. Tra attività didattiche, ricerche o semplice curiosità per il ...