(Di lunedì 29 aprile 2024) NEL 2023, azienda fondata nei primi anni ‘70 nel cuore della Brianza e specializzata nele manifattura di mobili e complementi d’arredo ha realizzato ricavi pari a un fatturato consolidato di 13,1 milioni di euro con una crescita del 45% rispetto al 2022, anno in cui si era attestato a 9 milioni, con un Ebitda che per il terzo anno consecutivo si attesta sui 2 milioni di euro. Il risultato raggiunto nel 2023 è superiore a quello del 2018, l’ultimo anno prima della crisi aziendale, testimonianza di un percorso virtuoso intrapreso dall’azienda che sta consentendo di competere nei principali mercati mondiali. La libertà di creazione, la costante ricerca di materiali e tessuti, la conoscenza dei legni pregiati e delle pregiate tecniche di intaglio e intarsio, la trasmissione del savoir-faire dei maestri artigiani da generazioni, permettono ...

Il design di provasi conquista Dubai: "Prossimo passo il Medio Oriente" - NEL 2023 provasi, azienda fondata nei primi anni ‘70 nel cuore della Brianza e specializzata nel design e manifattura di... NEL 2023 provasi, azienda fondata nei primi anni ‘70 nel cuore della Brianza ...

provasi cresce sui mercati di Usa e Uk - L’azienda da 13 milioni di euro (+45%) porta alla design week il progetto The time e la videoart di Plessi. Allo studio accordi su nuove geografie ...

Milano design Week: un elogio al valore del tempo e del Made In Italy - Dopo il successo dello scorso anno, provasi torna alla Milano design Week 2024, all’interno del quadrilatero milanese in via Borgonuovo 1, con il progetto “ The Time ”, il secondo capitolo della trilo ...

