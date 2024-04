Il Clandestino 29 aprile 2024 - perché non va in onda stasera e quando torna su Rai 1

Per la prima serata in tv, martedì 30 aprile, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il clandestino”, con Edoardo Leo. Verranno proposti due episodi dal titolo “La ragazza scomparsa” e ” Il cielo sopra Lambrate”. Nel primo, Bonetti ha scoperto che il suo benefattore è Luca e lo costringe a ...

Il Clandestino, la serie tv con Edoardo Leo, non tornerà su Rai 1 in questo lunedì 29 aprile ma non troverà spazio neppure nel nuovo slot settimanale assegnato dalla rete: ecco quando rivedremo Luca Travaglia. Sarà un lunedì sera senza Il Clandestino questo 29 aprile: la fiction con Edoardo Leo ...

