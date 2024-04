(Di lunedì 29 aprile 2024) El Inglés, biondo, con gli occhi azzurri, un coraggio da vendere e una mente sottile come una lama. Lo chiamavano così i combattenti repubblicani durante la Guerra civile spagnola. E potrebbe davve... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il capitalismo italiano ha un nuovo orizzonte: il vasto mondo - L’espansione globale non è in contraddizione con le radici. Ed esportare non è più sufficiente. Le aziende che hanno superato i confini nazionali sono 175 e producono un fatturato di 500 miliardi ...

Continua a leggere>>

Italia vittima del passato: dal debito alle pensioni, gli antichi mali sono rimasti. Ma il pil riparte grazie agli investimenti - Negli anni ‘90 l’Italia cercava di abbattere il debito pubblico con le privatizzazioni. A 35 anni di distanza molti problemi del passato sono ancora qui. Ma il Paese ha anche un’altra faccia: dopo la ...

Continua a leggere>>

Quei perfetti sconosciuti nel gotha del capitalismo italiano - Riservatissimi, ignoti al grande pubblico, titolari di gruppi con organigramma e perimetro molto difficili da disegnare: chi sono Pignataro e ...

Continua a leggere>>