I migranti costretti a lavorare nei campi per 97 centesimi l' ora

(Di lunedì 29 aprile 2024) Approfittando delle loro condizioni disagiate, costringevano iospiti in un centro d'accoglienza anei, con turni sfiancanti anche di 10 ore al giorno e paghe misere, in alcuni casi anche inferiori a 1 euro all'ora. L'ennesimo caso di caporalato arriva stavolta da Piombino...

Vigonza (Padova), 9 febbraio 2024 – Costretti a lavorare sotto il ricatto di non avere ancora il permesso di soggiorno, senza paga e in condizioni degradanti, addirittura senza scarpe e con carenza di cibo . Una situazione quasi di schiavi smo a cui erano sotto posti 19 stranieri di origine africana ...

“Votate me, votate Giorgia”. Serve un governo di destra in Europa per salvare i nostri conti pubblici - Che ha dato lavoro a mezzo milione di persone in più tra cui molte ... il cambio di passo già impresso a Bruxelles sulle politiche green, sull'auto, sui migranti. E la difesa di Edi Rama, attaccato da ...

migranti sfruttati nei campi per 10 ore al giorno, blitz in Toscana - LIVORNO (ITALPRESS) - Dieci persone di origine pakistana sono stati arrestati dei Carabinieri di Livorno conl'accusa di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". L'indagine denominata ...

“Paghe anche di 0,97 euro l’ora”. Caporalato in agricoltura tra Livorno e Grosseto, dieci arresti - Misura di custodia cautelare in carcere per 10 persone: “Sfruttavano i 67 migranti ospiti del Cas Le Caravelle di Piombino per la raccolta di ortaggi e olive e per la pulizia di vigneti”. Operazione d ...

