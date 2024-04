I libri della settimana - scelti da Internazionale

Torna la kermesse ’Parole in città’. Weekend tra libri e gastronomia - Il fine settimana a Sassuolo sarà animato da 'Parole in Città', evento letterario con premiazioni, conferenze e laboratori culturali in diverse location. Un'occasione per scoprire e condividere idee e ...

Buk Festival La settimana della bibliodiversità - Domenica alle 10.30, l’International Buk Speed Date: persone di diverse nazionalità e ispirazioni letterarie, diversi gusti e diverse letture, potranno condividere i loro libri preferiti, ...

In libreria una raccolta degli articoli di Bernardo Valli - BERNARDO VALLI, SE GUARDO ALTROVE (VENTANAS, PP. 598, EURO 25) Bernardo Valli, giornalista, classe '30, definito "il principe degli inviati", nel corso della carriera ha visitato "tutti i paesi". (ANS ...

