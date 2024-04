I gialloblù già salvi e la Mobilieri retrocessa si sfidano a viso aperto Figline - un pari piacevole in un match senza obiettivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024)2 MOB. PONSACCO 21965: Simoni, Dema (67’ Malpaganti), Diarra (54’ Zhupa), Cavaciocchi (71’ Simonti), Sabatini, Ficini, Zellini, Iaiunese (45’ Costantini), Bruni, Torrini, Saccardi (81’ Masini). All.: Tronconi. MOB. PONSACCO: Falsetti, Bardini (78’ Innocenti), Italiano (80’ Pellegrini), Panattoni, Grea, Brondi (59’ Nieri), Sivieri (59’ Milli), Bologna, Regoli (60’ Milani), De Vito, Borselli. All.: Bozzi. Arbitro: Cristiana Laraspata di Bari. Marcatori: 4’ Saccardi, 27’ Borselli, 49’ Italiano, 74’ Zellini. Note: spettatori 450. Ammoniti: Grea, Iaiunese, Diarra, Sabatini, Italiano.– Ilsi congeda dal suo pubblico con un pareggio al termine di una garae molto equilibrata. A stagione ormai conclusa, salvezza per ile per il ...