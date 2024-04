Ho bisogno di questo | Conte ‘smonta la narrazione’ Milan - che fai?

Panchina Milan , potrebbe riaprirsi la pista che porta ad Antonio Conte per il dopo Stefano Pioli: ecco la verità sulle richieste del tecnico La pista che porta Antonio Conte al Milan potrebbe clamorosamente riaprirsi. I tifosi invocano il tecnico salentino per il dopo Stefano Pioli, ma la ... Continua a leggere>>

Il giornalista Paolo Bargiggia a TvPlay ha parlato di quelli che potrebbero essere i prossimi tecnici di Milan e Napoli. I due club hanno un nome in comune a cui stanno guardando, ovvero Antonio Conte. Non sembra, però, essere il favorito dei rossoneri; anche per la panchina azzurra ci sono ... Continua a leggere>>

milan, no a Lopetegui: “Cambio di rotta” - Le ultime sulla panchina del milan. I prossimi giorni saranno decisivi per la scelta della nuova guida, chiamato a sostituire Stefano Pioli ...

Continua a leggere>>

milan, Cardinale stai attento: così giochi col fuoro | L’editoriale di Mauro Vigna - Visualizzazioni: 1 milan, con questo mio editoriale vogliono prendere la voce di ogni singolo tifoso e portarlo idealmente al quarto piano di Via Aldo Rossi. La situazione non è di certo facile e la p ...

Continua a leggere>>

MERCATO - Bargiggia: "Futuro di Antonio conte A me non risulta nè al milan nè al Napoli" - Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv Play: "Il futuro di conte A me non risulta né al milan e né al Napoli. I tifosi di tutte le squadre lo vogl ...

Continua a leggere>>