(Di lunedì 29 aprile 2024) CICLISMO. Il 5 maggio in sella per la BGY Airport 2024, evento green. «Rifiuti, acqua, auto elettriche le priorità». Iscrizioni ancora aperte.

granfondo, il «verde» che corre: «Con noi ecologia e sostenibilità» - CICLISMO. Il 5 maggio in sella per la BGY Airport 2024, evento green. «Rifiuti, acqua, auto elettriche le priorità». Iscrizioni ancora aperte. Le iscrizioni per partecipare alla BGY Airport granfondo, ...

Continua a leggere>>

Parma, successo per la Gran fondo "Étape du Tour" con oltre 2mila partecipanti - Non poteva esordire meglio di così, in Italia, il Tour de France. Perché la granfondo amatoriale «L’Étape Parma» ha conquistato tutti gli oltre duemila partecipanti, concordi nei complimenti ad un eve ...

Continua a leggere>>

IL PERCORSO DELLA granfondo DEL DURELLO, DOMENICA SI CORRE - San Giovanni Ilarione (VR) - Sono già molte le richieste arrivate in casa Basalti, relative al nuovo tracciato di gara che domenica 28 aprile porterà la G ...

Continua a leggere>>