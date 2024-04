Graduatorie terza fascia ATA | l’attestato di dattilografia vale il doppio della certificazione informatica

(Di lunedì 29 aprile 2024) L'attestato di, stando alla bozza di decreto sull'aggiornamento del 2024 delleATA di, varrà un punto per il profilo dell'assistente amministrativo, esattamente ildi unache non sia la CIAD titolo di accesso. L'articolo .

In base a quanto raccolto dalla redazione di Orizzonte Scuola le domande per l'aggiornamento 2024 delle Graduatorie di terza fascia ATA potrebbero partire dalla settimana del 20 maggio . Ci saranno 30 giorni di tempo per presentare l'istanza su Polis Istanze online. L'articolo Graduatorie terza ... Continua a leggere>>

In vista dell'aggiornamento nel 2024 delle Graduatorie di terza fascia ATA, arrivano diversi quesiti sulla valutazione del servizio svolto presso le ASL, Aziende sanitarie locali. La redazione di Orizzonte Scuola, per rispondere, si avvale della nota dell'Ufficio scolastico di Bari pubblicata in ... Continua a leggere>>

Le domande per l'inserimento/ Aggiornamento nelle graduatorie di terza fascia ATA si potranno presentare dal 20 maggio al 20 giugno . E' quanto previsto dalla BOZZA di decreto recante « Aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio ... Continua a leggere>>

terza fascia ATA, bando in arrivo: quali novità per l’aggiornamento QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) LIVE Lunedì 29 aprile alle 15:30 - Il Consiglio Superiore della Pubblica istruzione ha dato il via libera all'ordinanza per l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA per il triennio 2024-2027. Manca davvero poco per la pubb ...

