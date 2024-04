Governo Meloni - decreto 1 Maggio in Cdm | tutte le novità

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 29 aprile 2024) È in arrivo il: ilne discuterà martedì 30 aprile in Consiglio dei ministri. Sul tavolo i temi del bonus sulle tredicesime per i lavoratori a basso reddito e gli sgravi per le aziende che assumono, soprattutto al Sud. Ma anche la detassazione dei premi di produzione. I dossier in cima alle priorità diper questa settimana sono per lo più economici, a partire da una serie di misure per il lavoro. Una sorta di nuovo ‘pacchetto’ Primoda portare in Cdm appunto il 30 aprile, ovvero alla vigilia della festa dei lavoratori. Si tratta quasi di una tradizione per l’esecutivo. Lo scorso anno ilaveva varato unad hoc proprio nel giorno della ricorrenza. Giorgia. Foto ...