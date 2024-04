gold mass, suoni da un altro mondo per la ricerca della felicità - Chiudi gli occhi e potresti essere in un fumoso e intrigante club di Bristol o di Londra degli anni Novanta. Ma lei viene dall’Italia, si chiama Emanuela Ligarò, e la sua è una storia affascinante.

Continua a leggere>>

Velo Labs Technology Ltd.: VELO ANNOUNCES THE LAUNCH OF THE REVOLUTIONARY "DIGITAL gold" WHITEPAPER - Velo Labs is excited to release its innovative whitepaper for the "Digital gold" project, titled "Pacific Lightnet gold Token (PLG): Revolutionizing gold ...

Continua a leggere>>

VELO announces the launch of the revolutionary “Digital gold” whitepaper - Velo Labs is excited to release its innovative whitepaper for the "Digital gold" project, titled "Pacic Lightnet gold Token (PLG): Revolutionizing gold Investments" ...

Continua a leggere>>