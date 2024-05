Gli alimenti riscaldati al forno a microonde non sono dannosi per la salute

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il 26 aprile 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato lo stesso giorno su TikTok in cui un uomo afferma che il«distrugge letteralmente il cibo». Secondo l’uomo, alcuni studi avrebbero dimostrato come «mangiare cibialistantaneamente abbassa l’emoglobina, aumenta l’ematocrito, aumenta i leucociti, e peggiora il colesterolo». Inoltre, prosegue ancora l’autore del video, leprovocherebbero tumori. Si tratta di un contenuto che contiene una serie di notizie false. Il, come spiegato dal sito web dell’ospedale Niguarda di Milano, è un dispositivo che genera radiazioni non ionizzanti che mettono in agitazione le molecole ...