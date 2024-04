Giugliano Aggressione al Consigliere Pezzella | Ho deciso di non tacere

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 29 aprile 2024)al Consiliere Comunale e Metropolitano Salvatore. Il due febbraio scorso il fatto avvenuto sotto casa. Oggi la denuncia in Procura. Il cosigliere comunale diMetropolitano Salvatore, denuncia in Procura unasubita il giorno 2 febbraio scorso. Spiega i dettagli in una nota invitata poco fa in redazione che lasciamo di seguito. Un racconto agghicciante che solo oggi ilhadi rivelare dopo la denuncia Gli ultimi due mesi sono stati per me molto tesi e difficili. Lo scorso 2 Febbraio ho subito un’all’esterno della mia abitazione. Stamattina mi sono recato presso la Procura di Napoli per sporgere denuncia sul grave accaduto. Perché solo ...