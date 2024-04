Giorgio Mastrota sull’ex moglie Natalia Estrada | Se mi ha tradito ha fatto bene

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nei primi anni Novanta,si sono incontrati per la prima volta sui set televisivi ed è stato subito colpo di fulmine. Pochi mesi più tardi sono convolati a nozze, assecondando quella scia di passione che li ha travolti. Poco dopo è nata la loro bambina, oggi splendida e giovane donna di ventisette anni che ha regalato ai suoi genitori due meravigliosi nipotini. Fino a giungere alla separazione di cui si sono rivelati solo da pochi anni le vere motivazioni. Infatti è proprioa confessare come realmente sia andata la situazione fra di loro, gettando nello sconforto i fan che tanto li amavano, ospite da Caterina Balivo a Vieni da Me tempo fa, ha svelato come mai l’amore tra lui e la showgirl sia scoppiato: ...