Giorgia Meloni lancia la sfida | Scrivete solo Giorgia e cambiamo l' Europa!

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pescara -ha chiuso con un colpo di teatro la kermesse organizzata in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno, annunciando la sua candidatura come capolista in tutte le circoscrizioni elettorali. La premier di Fratelli d'Italia ha richiesto agli elettori di scrivere ", il mio nome di battesimo" sulla scheda elettorale, sottolineando di essere "una di voi, una del popolo". Il comizio, tenutosi davanti a oltre mille spettatori nello scenario suggestivo del palco vista mare di Pescara, ha visto la presenza di importanti figure politiche come Antonio Tajani, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi. Tuttavia, Matteo Salvini è stato assente, collegandosi da Milanoper una breve comparsata.hato la campagna ...