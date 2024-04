Giordano scrive a Fassino dopo il furto del profumo | Caro Piero - cosa gli fai alle donne…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 aprile 2024) La vicenda die delin aeroporto ha conquistato le pagine di tutti i quotidiani, nonché approfondimenti in tv e radio. E non poteva che essere così. Ma su questa vicenda, ancora una volta, uno dei commenti più imperdibili è quello di Mario, che haha dedicato la sua ultima “cartolina” su LaVerità. Ne prendiamo alcuni passaggi, perché sono formidabili.: “, le sembrerà strano ma scrivo questa cartolina per esprimerle ammirazione: con tutti i politici che rubano per arricchirsi, lei se non altro è accusato di rubare per amore. Che ci fa leidonne, onorevole? Non parlo solo della fama di tombeur de ...