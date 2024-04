Giambruno - il giallo | 007 o ladri vicini alla sua Porsche? La versione di Mantovano e tutto quello che non torna

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il nuovo casocontinua a tenere banco. Nella notte tra il 30 novembre e il primo dicembre scorso, sotto casa della premier Meloni sono avvenuti fatti strani e su cui c'è un'indagine in corso. Eranod'auto o 007 gli uomini beccati davantidell'ex della Presidente del Consiglio? Questa domanda resta ancora senza risposta e ci sono versioni contrastanti. Il sottosegretario Alfredoieri ha smentito che quei due uomini fermati dpolizia perché sospetti appartenessero all’Aisi, ovvero ai servizi segreti italiani. Ma non ha spiegato perché - riporta Il Giornale - proprio l’Agenzia informazioni sicurezza interna li abbia identificati prima come tali. E nemmeno perché i due, nel frattempo trasferiti all’Aise, siano stati spediti rispettivamente in ...