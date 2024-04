GFVip - Daniele Dal Moro sbotta e poi cancella su Antonella Fiordelisi | Fals - fai la morale al tuo ex ma ti sei strusciata su di me

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di lunedì 29 aprile 2024)Dal, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7 e per essere stato tronista, ha recentemente condiviso un lungo messaggio su Twitter, successivamente rimosso, in cui criticava. Nel suo intervento, Dalha affrontato il tema dell’amicizia trae la sua ex fidanzata, Oriana Marzoli, sorta dopo la L'articolo