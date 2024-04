(Di lunedì 29 aprile 2024) Un musicista autodidatta, figlio di immigrati, che da ragazzo suona il pianoforte per pochi dollari alla settimana e finisce poi per diventare il compositore più ricco d’America. Questo è

george e Ira gershwin: i due padri dello swing - Non solo "Rhapsody in Blue": i due musicisti hanno scritto opere che hanno cambiato la storia del musical, incarnando lo spirito dell'epoca con ritmi veloci, leggeri e molteplici. La storia ...

Il Conservatorio di Milano per l'International Jazz Day: concerto gratuito - Il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano (via Conservatorio 12) partecipa, come ogni anno, all' International Jazz Day.

Debutto italiano del giovanissimo direttore finlandese Tarmo Peltokoski - Nel 2022 Tarmo Peltokoski è stato nominato direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Lituana e principale direttore ospite della Deutsche Kammerphilharmonie Bremen e poco dopo della Filarm ...

