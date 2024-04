Genoa-Cagliari | sintesi - tabellin - risulta -o, moviola e cronaca live

(Di lunedì 29 aprile 2024) A Marassi, il match per la 33esima giornata di Serie A 2023/2024 trao,to,A Marassi,si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

A San Siro, il match per la 33° giornata di Serie A 2023/2024 tra Milan e Inter: sintesi , tabellino , risultato , moviola e cronaca live A San Siro, Milan e Inter si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Continua a leggere>>

Allo Stadium, il match valido per la 33° giornata di Serie A tra Juve e Milan: sintesi , tabellino , risultato , moviola e cronaca live La cronaca , sintesi e diretta live della partita Juve-Milan , valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA ... Continua a leggere>>

A San Siro, il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra Inter e Torino: sintesi , tabellino , risultato , moviola e cronaca live A San Siro, Inter e Torino si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Continua a leggere>>

La Juve Primavera di Montero in campo per il match contro il Torino: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - La Juve Primavera di Montero in campo per il match contro il Torino: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca La Juve Primavera di Paolo Montero, torna in campo del derby contro il Torino nell ...

Continua a leggere>>

Genoa-Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live - A Marassi, il match per la 33esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Genoa e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A Marassi, Genoa e Cagliari si affrontano nel match valido ...

Continua a leggere>>

Champions, Europa League e Conference, la guida tv delle semifinali: dove vederle - Tornano le coppe europee, giunte ormai alle fasi decisive. Tra martedì e giovedì andranno in scena sei partite decisive, le gare d'andate delle semifinali di Champions, Europa League e Conference. Tre ...

Continua a leggere>>