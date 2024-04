genoa-cagliari, scontri tra tifosi a pochi metri dal Ferraris - Violenti scontri con mazze, bastoni e caschi hanno coinvolto circa un`ora prima del fischio d`inizio della sfida tra Genoa e Cagliari due opposte fazioni di tifosi..

genoa-cagliari, sfida al Ferraris | In campo alle 20.45 - Genova – Genoa in campo al Ferraris per sfidare al Cagliari: è festa salvezza, con Gilardino che rilancia dal primo minuto la coppia Retegui Gudmundsson, con Thorsby a completare il centrocampo. Sulle ...

genoa-cagliari in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A - La cronaca in diretta di genoa-cagliari in programma oggi alle ore 20:45, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...

