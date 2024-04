Genoa-Cagliari 3-0 - Gudmundsson non si ferma più | Ranieri a +3 sulla Serie B

Pagina 3 | genoa-cagliari diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sulla partita: info, orario e canali per seguirla live o in differita. Le probabili scelte di Gilardino e Ranieri ...

Serie A, genoa-cagliari 3-0 risultato finale: Gudmundsson ancora in gol - Il risultato del match che ha chiuso oggi il trentaquattresimo turno di Serie A a Marassi: in rete anche l'attaccante che piace ai nerazzurri ...

Serie A: genoa-cagliari 3-0 - Il Genoa ha battuto il Cagliari 3-0 nel posticipo della 34/a giornata di serie A. Di Thorsby e Frendrup nel primo tempo e di Gudmudsson nella ripresa le reti che portano i rossoblù già salvi a quota 4 ...

