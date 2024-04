Gaza - mossa finale per trovare l’intesa per la tregua Blinken | Ad Hamas offerta generosa Nave italiana abbatte drone nel Mar Rosso

Ucraina, Stolteberg ricevuto a Kiev da Zelensky - (LaPresse) Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, si è recato lunedì in visita a Kiev dove è stato ricevuto dal presidente ...

Triangolazione saudita. Israele allenta le pretese, Blinken a Hamas: "Decidete in fretta, la tregua dipende da voi" - Terminata la missione in Arabia Saudita, il segretario di Stato Usa Antony Blinken è pronto ad approdare in Israele - arriverà martedì a Tel Aviv - con un’arma diplomatica in più per sbloccare i ...

Medio Oriente, a Rafah si scava tra le macerie dopo il raid israeliano - Israele è pronto ad entrare a Rafah. L'allarme è dal presidente dell'Anp Abu Mazen: «Solo gli Usa possono ancora impedirlo». Ma l'esercito attende il via libera del governo che dipende da almeno due f ...

