Gatto Panceri nella prossima puntata di I migliori anni

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 29 aprile 2024) ROMA –(foto) sarà uno degli ospiti musicali delladi “I”. È stato lo stesso artista ad anticiparlo sui social. Qui di seguito il post pubblicato poco fa dasul suo profilo Facebook: “Vado a Roma. Oggi e domani prove negli studi di Rai 1 per ladella trasmissione condotta in tv da Carlo Conti “I” che andrà in onda sabato 4 maggio dalle 21,15 in poi. Durante lacanterò “Un qualunque posto fuori o dentro di te”, accompagnato dall’orchestra della Rai diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli”. L'articolo L'Opinionista.