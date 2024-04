"Dobbiamo fare di più per difendere il nostro Paese, quindi spenderemo 75 miliardi di sterline nei prossimi sei anni, fino ad arrivare al 2,5% del Pil". Lo ha detto il premier britannico Rishi Sunak in Polonia. Continua a leggere>>

Il ministro Pichetto Fratin inserisce ufficialmente l'atomo nel mix energetico 2030 -2050. Già predisposto un team per ridisegnare le norme . "Stop al carbone, ma le rinnovabili non bastano Segui su affaritaliani.it Continua a leggere>>

G7, Pompei: "C'è bisogno di politiche industriali che siano quanto più possibile concordi e coese" - 'Negli accordi di Parigi sono stati presi degli impegni importanti, quello di triplicare la produzione delle rinnovabili entro il 2030 e raddoppiare l'indice di efficienza energetica sempre entro 2030 ...

A Torino la riunione del G7 sull’ambiente. Grandi in ritardo sugli obiettivi di Parigi e a caccia di soldi per i Paesi in via di Sviluppo - L'attuale livello di ambizione collettiva del G7 per il 2030 è infatti pari al 40-42%, e le politiche esistenti suggeriscono che il G7 probabilmente raggiungerà solo una riduzione di appena il 19-33% ...

Imballaggi Ue: resta nodo ortofrutta - Mercoledì 24 aprile 2024, il Parlamento europeo ha dato il via libera a nuove misure per rendere gli imballaggi più ecologici e ridurre i rifiuti di imballaggio nell'Unione europea ...

