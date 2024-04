G7 - Pompei | C’è bisogno di politiche industriali che siano quanto più possibile concordi e coese

"Dobbiamo fare di più per difendere il nostro Paese, quindi spenderemo 75 miliardi di sterline nei prossimi sei anni, fino ad arrivare al 2,5% del Pil". Lo ha detto il premier britannico Rishi Sunak in Polonia. Continua a leggere>>

Il ministro Pichetto Fratin inserisce ufficialmente l'atomo nel mix energetico 2030 -2050. Già predisposto un team per ridisegnare le norme . "Stop al carbone, ma le rinnovabili non bastano Segui su affaritaliani.it

Gaza, 27 morti per i raid israeliani a Rafah. Biden sente Netanyahu (che ora teme il mandato d'arresto dall'Aja) - Netanyahu teme la decisione del Tribunale dell'Aja tanto da condurre in queste ore una "pressione telefonica senza sosta" sugli Stati Uniti ...

Cresce il divario tra ricchi e poveri. Pensionati sempre più in difficoltà - Ridurre le disuguaglianze all'interno dei Paesi e fra le diverse Nazioni è uno degli obiettivi ambiziosi che l'Onu si pone, con la volontà di raggiungere e sostenere la crescita del reddito del 40% pi ...

Extreme Labs: un hub per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel settore delle reti - Presentato Extreme AI Expert: un modo futuristico per progettare, ottimizzare e distribuire le reti Extreme Networks ha annunciato Extreme Labs, un ecosistema dinamico in cui creatività, collaborazion ...

